Quando a fome apertar, aprenda a fazer almôndega recheada

INGREDIENTES

Almôndega:

200 g de carne moída (patinho)

meia cebola ralada

1 dente de alho amassado

1 ovo

1 colher (sopa) de salsa picada

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

meia colher (chá) de sal

1 envelope de MAGGI Tempero e Sabor Carnes

Recheio:

50 g de mozarela em cubos

Molho:

1 colher (sopa) de óleo

meia cebola picada

1 dente de alho amassado

4 tomates sem pele e sem sementes, picados

2 tomates batidos e peneirados

1 envelope de MAGGI Tempero e Sabor Carnes

1 colher (chá) de sal

MODO DE PREPARO

Almôndega:

Em um recipiente, misture todos os ingredientes e amasse bem com as mãos até ficar homogêneo. Abra a massa, coloque uma porção da mozarela e modele as bolinhas formando almôndegas. Reserve.

Molho:

Em uma panela, aqueça o óleo e doure a cebola e o alho. Acrescente os tomates picados e o tomate batido. Coloque o MAGGI Tempero e Sabor, o sal e mexa bem. Leve ao fogo alto até levantar fervura. Abaixe o fogo e coloque as almôndegas reservadas e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos, em fogo baixo. Sirva.

*Receita disponibilizada pela Nestlé