O que fazer quando o marido age como se fosse solteiro? Veja vídeo

Nesta segunda-feira (04), Dra. Anahy D`Amico fez uma live respondendo perguntas enviadas pelo público no Instagram do Casos de Família. Muitas das perguntas foram direcionadas à relação com a família, mas uma em especial foi em relação à problemas amorosos.

"Maridos que estão casados e dão uma de solteiro, como lidar?" perguntou uma seguidora do programa. Dra. Anahy fez uma análise "vemos muitas pessoas agindo assim, tanto homens quanto mulheres, eles querem o melhor dos dois mundos" e logo partiu para o conselho.

"Se ele sai com os amigos pra um canto, e ela sai com as amigas pra outro canto, tem alguma coisa errada porque não tem mais o projeto do casal!" continuou "vocês tem que fazer acordos... o casal tem que ter prazer na companhia um do outro" disse a psicóloga.

Dra. Anahy entra ao vivo no Instagram do Casos de Família todas as segundas e quartas, às 15h, para responder perguntas dos seguidores ou debater temas. Fique ligado!

| Autor: