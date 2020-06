Como fazer a rabada com pouca gordura e que desmancha na boca

Rabada deliciosa para toda a família | Foto: Divulgação





Uma rabada bem feita tem o seu valor, não é mesmo? O Em Tempo vai ensinar você a preparar uma rabada de cair o texto... ops, o queixo.

Além de respeitar os passos do preparo, você deve se ligar nessa dica de Masterchef. "Antes de colocar as batatas, resfrie a rabada para a gordura subir. Retire o excesso e retorne a panela para o fogo". Não entendeu? Dá uma olhada na receita que você vai entender tudo!

Ingredientes

1 rabo bovino cortado e limpo

30 g de alho triturado

100 g de cebola

100 g de tomate

3 folhas de louro

1 raminho de alecrim

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 linguiça defumada fatiada

200 g de bacon cortado em cubos

1 kg de batata

2 molhos de agrião

4 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo

Faça uma marinada com o alho, cebola, louro, alecrim, sal, pimenta e o azeite.

Coloque a rabada nessa marinada, cubra com filme plástico ou coloque em um saco plástico e deixe na geladeira por uma noite. Retire o rabo da marinada e sele em uma frigideira ou panela bem larga. Deixe dourar um pouco, esse processo deve levar uns 15 minutos.

Em seguida, retire o rabo e reservar. Na mesma panela, coloque toda a marinada para aproveitar tudo o que ficou grudado no fundo da panela. Adicione o tomate, o bacon e a linguiça e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o rabo e o molho que resultou do refogado da marinada.

Cubra com água dois dedos acima da rabada. Cozinhe por 30 minutos com a panela tampada. Após esse tempo, destampe a panela e siga com o cozimentos por mais 20 minutos. Adicione as batatas e cozinhe por mais 10 minutos. Apague o fogo e adicione o agrião. Sirva com polenta e arroz branco.