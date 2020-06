Cachorrinho dá baita susto em donos e viraliza na web

A cena, que poderia ser traumatizante, foi logo desvendada | Foto: divulgação





Um cãozinho da raça corgi foi responsável por um baita susto na web após seus donos postarem uma foto dele dormindo no chão depois de uma refeição, no Vietnã. As informações foram publicadas pelo G1.

O filhote, cujo nome seria Gody, atacou alguma fruta vermelha e depois dormiu de barriga para cima, com o pêlo todo manchado após a refeição.

A cena, que poderia ser traumatizante, foi logo desvendada no mesmo post, que já teve mais de 12 mil reações no Facebook. O filhotinho aparece nas fotos seguintes acordado, todo lambuzado, erguido por um homem.