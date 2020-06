Aprenda a fazer um brigadeiro de caipirinha

O brigadeiro de caipirinha está fazendo sucesso nas festinhas adultas | Foto: Divulgação





O drink mais brasileiro de todos, a caipirinha, agora em nova roupagem. A sessão do momento é fazer o doce mais brasileiro só que com o gosto do limão e um pouquinho de cachaça (a gosto)

Ingredientes

1 lata de leite condensado

50 g chocolate branco picado

1 colher de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de cachaça

1 colher de sopa de suco de limão

1 xícara de chá de açúcar cristal

Raspas de 1 limão

Modo de Fazer

Em uma panela, leve o leite condensado, o chocolate e a manteiga ao fogo, mexendo sempre. Quando começar a desgrudar do fundo, misture a cachaça e o suco de limão e mexa mais, até obter ponto de brigadeiro. Deixe esfriar e mantenha na geladeira por 2 horas.

Em um prato, misture o açúcar e as raspas de limão. Faça bolinhas com os brigadeiros e passe na mistura de açúcar.