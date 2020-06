Na crise, anônimo doa 40 mil dólares para que café se mantenha

O homem comprou sanduíches para ajudar o estabelecimento e doar ao hospital | Foto: Divulgação





Um restaurante em Naples, nos Estados Unidos, foi salvo graças à boa ação de um cliente habitual. No dia em que o Bill’s Cafe fecharia suas portas devido às ações de isolamento social em vigor, um dos clientes perguntou ao proprietário Bill Salley se poderia pagar por 100 sanduíches por dia para serem enviados ao hospital localizado do outro lado da rua.

O gesto do cliente, que não teve seu nome divulgado, permitiu que o restaurante se mantivesse durante a crise. O valor total das doações chegou a US$ 40.000 (cerca de R$ 200 mil), usados para a compra de sanduíches para os profissionais do hospital ao longo de oito semanas.