Na moda: máscara é o novo acessório favorito das fashions de Manaus

Manaus- As máscaras de proteção reutilizáveis ganharam o seu espaço no guarda-roupa de todos com a pandemia da Covid-19. Além de ter se tornado um acessório prioritário antes de sair de casa, o artigo virou uma maneira de expressão. Tanto, que muitas grifes e marcas começaram a fabricar o artigo, e em Manaus não foi diferente. As fashionistas de plantão buscam usar máscaras que tenham conforto, segurança e um toque exclusivo de moda.

A empreendedora e dona do perfil no Instagram @queen.mascarasdeluxo Anne Araújo viu na moda a oportunidade de ganhar uma renda extra durante a quarentena. Após procurar máscaras da grife Louis Viutton na capital amazonense e não encontrar, ela teve a ideia de vender equipamentos fashionistas. Segundo Anne, as queridinhas das manauaras são as que fazem referência a Louis Viutton tradicional (marrom) e as que remetem a Channel. Qualquer modelo custa R$ 20 reais e as entregas são realizadas na casa do cliente.

“Meu público é maioria feminino. Minhas clientes afirmam que não usam as máscaras só por obrigação mas também para se sentirem bonitas, na moda e protegidas. Não imaginei que as vendas iriam fazer tanto sucesso. Hoje, já estou enviando para outras cidades como Manacapuru e o Estado de Roraima. Confesso que estou apaixonada pelo o que estou fazendo e ver a satisfação das clientes é o melhor motivação”, declarou Anne.

Iniciativa

Outro modelo conhecido pelas modistas locais são as máscaras 3D que permitem que mesmo com a proteção o sorriso fique a mostra. A máscara possui o tecido comum de algodão, mas são costuradas sob uma película transparente que permite a visualização na região da boca.

Acel Mattos é costureira há anos, e por conta da pandemia ela precisou cancelar o trabalho e começar a costurar os equipamentos. Mas, precisava de um diferencial para vender melhor e a internet proporcionou o conhecimento para a iniciativa que também tem inclusão social.

“A ideia veio pela internet. Vimos o modelo no YouTube, mas não chamou a atenção. Foi quando uma prima demonstrou interesse, e contou que uma amiga que tem deficiência auditiva queria adquirir. No entanto a moça, só tinha achado esse modelo em São Paulo. Daí pensei na lei da oferta e demanda. Procurei fazer nesse modelo, criamos o perfil no Instagram @mascarasmanaus_ e no momento a máscaras 3D inclusiva são as mais pedidas”, contou Acel.

Marcas nacionais

Algumas empresa notando o crescimento das vendas de máscaras começaram a vender o material e os preços variam de uma firma para outra. A Americanas vende a máscara individual por R$ 5,99 e possui um kit com seis peças no valor de 24,90 parcelado em até duas vezes sem juros. Na Renner os valores da unidade ficam entre 9,90 e 19,90, já a C&A vende a máscara shield transparente (popularmente conhecida como viseira) por 25,99 e as proteções individuais variam entre 9,99 e 12,99.

A loja de departamentos Richuelo esta vendendo um kit com três máscaras, sendo uma lisa e as outras estampadas pelo preço 9,90. A marca Malwee vende um kit de duas unidades por 15,90 e parcela o valor em até cinco vezes de 3,18, e essa marca possui um kit para família com duas máscaras, uma adulto e outra infantil por 12,90. Vale ressaltar que todas essas informações estão no sites das respectivas empresas.

Alta costura

O estilista brasileiro da alta costura Luddy Ferreira criou o porta-máscara com o objetivo de cobrir o equipamento de proteção e trazer moda para as ruas. Ferreira teve a ideia após enfrentar uma doença autoimune em 2016, e observar que as máscaras poderiam ser mais leves. O negócio deu tão certo que atualmente possui coleções do item.

Em seu perfil nas redes sociais, ele divulga com frequência seu trabalho, e garante que o artigo de luxo não protege contra vírus, mas muda a aparência do acessório. Noivas, famosos e anônimos já compraram com Luddy em seu ateliê localizado em Campinas-SP. Para a imprensa, o estilista relatou que os pedidos não param e as encomendas são de todo o Brasil.

"Não é só um porta-máscara .Virús não gosta de brilho. O brilho é você ", declarou Ferreira em um perfil da internet.

A primeira peça a acabar foi a mais cara, feito com zircônias. No entanto, o mais procurado é o que custa menos, modelado com manta falsa de cristal e silicone, além do crinol, um material utilizado pelo estilista anteriormente para armar barras de vestidos. Os valores dos itens não foram divulgados.

Em Miami existe uma loja específica com itens de proteção à Covid-19

Covid-19 Essentials, é uma loja com artigos de proteção criada pelo empresário Nadav Benimetzky. O empreendimento foi inaugurado no shopping Aventura Mall, em Miami (Flórida), assim que a quarentena terminou na cidade. Na loja é possível encontrar termômetros infravermelhos, protetores faciais, luvas, abridores de portas sem contato, esterilizadores de telefone, desinfetantes para as mãos além de poder escolher a máscara e personalizar na hora.