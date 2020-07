Petrobras abre inscrições para projetos de animação para crianças

A Petrobras abriu hoje (1º) as inscrições para o edital de financiamento a projetos de curta e média metragens de animação, dentro do Programa Petrobras Cultural para Crianças 2020. O patrocínio atingirá R$ 4 milhões e será destinado a iniciativas que tenham como público-alvo crianças de até 6 anos de idade, podendo ser também voltadas aos pais e educadores.

Essa é a segunda chamada do programa Petrobras Cultural para Crianças 2020, que tem investimento total de R$ 10 milhões. A primeira seleção, voltada para as artes cênicas, foi lançada em março e recebeu 938 projetos de todas as regiões do Brasil.

As inscrições para o novo edital poderão ser realizadas pela internet até o dia 24 de agosto, informou a Petrobras, por meio de sua assessoria de imprensa. A previsão é que o resultado da chamada seja divulgado em novembro. Os projetos selecionados deverão ser concluídos em até 18 meses, a contar da assinatura do contrato de patrocínio.

História de apoio

O gerente de Patrocínio e Eventos da Petrobras, Aislan Greca, ressaltou que a empresa tem uma história com o cinema de animação no Brasil, com apoio a grandes filmes nessa área, entre os quais “O Menino e o Mundo”, que concorreu ao Oscar, o sucesso “Peixonauta – O Filme” e os longas Tarsilinha e Teca e Tuti, estes dois últimos ainda inéditos.

“A animação chama a atenção das crianças. Existe uma relação ótima entre o trabalho de vários produtores com relação à animação no Brasil e as crianças. E a gente decidiu apoiar essa iniciativa”. O gerente disse que a opção por curta e média metragens se deu porque esse é o tempo capaz de prender a atenção das crianças de até seis anos de idade. “A gente acredita que quem lida com esse segmento sabe muito bem trabalhar dentro dessa faixa de produção”.

Uma vez concluídas, as animações deverão ser disponibilizadas em plataformas streaming (transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através de redes). Aislan Greca afirmou que trabalhar com animações nessas plataformas já estava no plano da Petrobras quando elaborou as chamadas culturais para 2020. “A gente viu que esse modelo se tornou mais relevante neste momento e que é um canal ótimo para a disseminação das animações que nós pretendemos patrocinar”. Segundo o gerente, a plataforma streaming abrange um maior número de pessoas e atinge maior número de crianças. “Então, a gente vê como um ótimo vetor de informação do que a gente quer trabalhar com crianças de zero a 6 anos de idade”.

Aislan Greca observou ainda que animação é um tipo de produto que se consegue fazer com certo distanciamento, o que facilita a produção. A perspectiva é ter em prazo relativamente curto produtos de excelente qualidade para colocar nas plataformas e as crianças poderem assistir.

Petrobras Cultural

O Programa Petrobras Cultural é o canal de patrocínios da companhia à cultura, englobando as áreas da música, artes cênicas, múltiplas expressões e audiovisual. Para o público infantil, a empresa vem apoiando iniciativas que promovam o acesso ao brincar, à arte, à música e à literatura.

A animação brasileira está presente também na Orquestra Petrobras Sinfônica que, além de tocar com o reconhecido projeto Mundo Bita, cujo vídeo já alcançou mais de três milhões de visualizações, se prepara para lançar, este mês, arranjos para diferentes formações instrumentais de canções registradas pelo maestro e compositor Villa–Lobos.

Leia Mais

Fora da escola, crianças estão mais vulneráveis a sofrer abuso sexual