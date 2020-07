Pomba é pega traficando ecstasy numa mochila nas costas

Mundo- No Kuwait, país árabe no Golfo Pérsico, agentes notaram que uma pomba de mochilinha estava passando frequentemente por eles. Perceberam eles que ela vinha do Iraque com certos padrões de tempo, e intentaram capturá-la.

Depois de muita dificuldade, conseguiram armar uma emboscada em cima de um edifício. Normalmente pombos são usados pra enviar bilhetes secretos, já que, treinados, eles conseguem entregar coisas a mais de 100 km.

Entretanto, descobriram que o bicho é bom pra transportar drogas. Essa pomba estava com um carregamento relativamente grande: 178 pílulas de ecstasy. Um quantidade alta que não descobriram de onde veio.

