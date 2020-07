Zoom Fatigue: Excesso de videoconferência pode levar a exaustão mental

o Zoom Fatigue ou Fadiga do Zoom (termo que faz menção a um dos mais populares programas de videoconferências) | Foto: Internet

Manaus - Em tempos de isolamento social, aplicativos de vídeos transformaram-se em acessórios indispensáveis no home office. Após uma sucessão de reuniões diante da tela, o cérebro revela uma fadiga podendo provocar exaustão mental, o Zoom Fatigue ou Fadiga do Zoom (termo que faz menção a um dos mais populares programas de videoconferências)

As vídeochamadas de repente passaram a ser ferramenta essencial no dia a dia de muitas pessoas, seja para um bate-papo informal com familiares ou amigos, para o trabalho ou para aulas que agora também são remotas.

Para cada uma dessas atividades o cérebro é estimulado e levado a sensação de exaustão. O desgaste pode ser ainda maior mesmo não havendo o deslocamento da residência até o local, que poderia gerar um certo consumo físico. O esgotamento provocado pelo aumento de estímulos gerados por uma tela de computador faz com que o cérebro gaste muito mais energia para fazer a captação e interpretação de tudo que é necessário durante os encontros virtuais.

De acordo com o coordenador do curso de Psicologia da Universidade Univeritas, André Novaes, nós, seres sociais e que acostumados com a interação presencial, quando realizamos uma reunião ou temos um encontro com alguém, não observamos apenas a fala ou tom de voz da pessoa, mas naturalmente nosso cérebro faz toda uma leitura de comportamentos não verbais, respiração, olhares e até mesmo linguagem corporal, fatores estes que facilitam nossa vivência e compreensão com um gasto energético menor; com a ausência desta possibilidade de leitura, aumenta o esforço do nosso cérebro para decodificar tudo que pode haver num contato gerado por uma reunião.

"Quando falamos de sensação e percepção é importante ressaltar que cada pessoa terá uma forma de processamento das informações e estímulos as quais é exposta. A própria luz emitida pela tela do computador e as múltiplas imagens das pessoas participantes da reunião, acabam por gerar a sensação de exaustão ocasionada pelas vídeochamadas", analisa.

"Pessoas que já têm algum quadro que se refere a saúde mental, podem ser mais propensas a desenvolver o Zoom Fatigue, em razão de já haver uma alteração no funcionamento cognitivo da pessoa. Uma questão que pode gerar também um maior desgaste é a qualidade ruim da chamada que gera atrasos nas falas ou imagens distorcidas que mais uma vez geram um esforço maior para que o cérebro consiga fazer toda codificação das mensagens que precisam ser absorvidas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que saúde não é apenas a ausência da doença, mas o bem estar biopsicossocial e, algumas pesquisas têm apontado para o fator espiritual. Diante disso, é importante que neste momento em que o avanço tecnológico foi trazido a "fórceps" por esta pandemia, cada um de nós estabeleça rotinas mais saudáveis.

Veja algumas dessas práticas

A prática esportiva pelo menos três vezes por semana com média de 45 minutos, produz em nosso organismo a liberação de neurotransmissores como serotonina e endorfina, responsáveis pela sensação de bem estar, uma rotina adequada de sono também é extremamente importante; saber colocar limites para execução do trabalho e tempo de descanso, uma vez que estamos trabalhando em casa mas não podemos permitir que o trabalho ocupe mais tempo do que anteriormente; praticar um hobbie também é outro fator que tem potencial para nos auxiliar a enfrentar este momento de uma forma mais adequada.





