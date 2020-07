Subway começa a vender pizza, mas decepciona clientes

Pizza da subway que desagradou o cliente | Foto: Reprodução

A rede de sanduíches Subway, inovou e trouxe cinco sabores de pizza em seu cardápio, porém, a aparência do novo prato não agradou alguns clientes. Para descontar a frustração, contaram suas experiencias no twitter tornando o assunto "Pizza da subway" um dos mais comentados na rede. Um dos pontos mais reclamados foi sobre a aparente má vontade na hora de produzir o alimento, chegando a render memes como a pizza sendo uma retrato sobre as dificuldades que os brasileiros estão sofrendo nesse período de pandemia.

O usuário Tiago Luiz escreveu o primeiro post sobre o assunto que obteve 17 mil curtidas e 5,2 mil retuítes. "Chorei de raiva. Demorou horrores. Nem foi entrega, eu fui lá retirar no balcão. A atendente foi grossa igual um parafuso de patrola comigo. Isso é má vontade, falta de preparo, parece q pegam de qualquer jeito e jogam aí. Sem contar a diferença entre as franquias né. Nunca mais." ele afirmou. O Ifood pediu desculpas, mas a Subway, ainda não se pronunciou.

As pizzas estão disponíveis em cinco sabores, sendo de mussarela, peperoni, BMT (salame, presunto e peperoni), frango defumado com cream cheese e frango cheddar. O prato está em fase de teste e está sendo implementado em alguns restaurantes da rede com preços que variam R$ 26 (Muçarela) a R$ 33,50 (Frango com Cheddar) e podendo pagar por alguns ingredientes adicionais se preferir.





