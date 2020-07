Brasil ultrapassa 2 milhões de casos de Covid-19

Ao todo, o Brasil conta com 1.296.328 pacientes recuperados do novo coronavírus | Foto: Reuters

O Brasil ultrapassou nesta quinta-feira (16) a marca de dois milhões de casos de Covid-19. Os dados são do Ministério da Saúde. De acordo com boletim divulgado pela pasta, o país conta com 2.012.151 casos e 76.688 mortes pela doença.

Ao todo, o Brasil conta com 1.296.328 pacientes recuperados do novo coronavírus. Ainda há 639.135 casos em acompanhamento. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 45.403 novas infecções.

O país registrou também 1.322 novas mortes nas últimas 24 horas. Ao todo, 552 óbitos foram nos últimos 3 dias. Ainda há 3.830 em investigação.