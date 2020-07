Nasce Maria Antonella, filha do governador do AM, Wilson Lima

A bebê já tem perfil no instagram mas é fechado | Foto: Reprodução

Manaus – Após quatro anos de casamento com a pedagoga, Taiana Lima, o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, anunciou por meio de suas redes sociais, o nascimento de sua filha, Maria Antonella, na manhã deste domingo (19).



A pequena Maria é a primeira filha do relacionamento de Wilson e Taiana e já possui, até perfil no Instagram, com 48 publicações mas a conta é privada. O governador tem outros quatro filhos, Ugo, Úrsula, Mariana e Antônio, frutos de relacionamentos anteriores, de quando residia em Santarém, no Estado Pará.

O governador publicou uma foto com a criança e a sua esposa, ainda, na maternidade onde anunciou a chegada da filha e expressou seu sentimento pela recém-nascida. “Seja bem-vinda, minha filha Maria Antonella! Que Deus a abençoe e proteja sempre. Eu e sua mamãe @taianalimaam já amamos muito você”, diz o governador na postagem.

Taiana, também, publicou o registro em suas redes sociais, onde usou a mesma legenda do governador. A primeira dama é envolvida com causas sociais e auxilia crianças e famílias que vivem em extrema pobreza e com baixa escolaridade

