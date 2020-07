Jovem com Covid-19 pode ser multado por ter ido ao mercado, no Paraná

Jovem descumpriu medidas de isolamento social ao ir até supermercado | Foto: Lucas Silva

Paraná - Um jovem de 20 anos pode ser multado em, no mínimo, R$ 2 mil por ter descumprido o isolamento social após ter testado positivo para Covid-19 e ter saído para o supermercado. O jovem mora na cidade de Terra Roxa, no Paraná.

Segundo o Ministério Público do Paraná, que ajuizou uma ação civil pública, o jovem deveria permanecer em isolamento social e familiar até a próxima segunda-feira (27). Além da multa de R$ 2 mil para cada descumprimento, o MP-PR pede ainda o pagamento de R$ 4 mil de compensação por danos sociais.

A cidade de Terra Roxa conta com 35 pessoas infectadas e uma morte pelo novo Coronavírus. Em nota, o Ministério alega que a conduta do jovem, “além de demonstrar desrespeito para com as determinações do Poder Público e o seu desdém em relação à saúde da coletividade, ostenta potencial de influenciar os demais munícipes a se insurgirem contra as medidas sanitárias preventivas”.

Para o órgão, é “inaceitável a ocorrência de condutas como a do requerido, principalmente quando se considera o grande esforço que toda a sociedade tem feito para controlar a pandemia de Coronavírus, com um imenso sacrifício social e econômico, tudo pelo bem comum e em busca da preservação das vidas”.

Esta é a sexta ação desse tipo contra pessoas infectadas ou suspeitas de infeção por coronavírus que descumpriram as determinações sanitárias em Terra Roxa.

*Com informações do G1

