Apresentadora Maisa Silva faz doação para Casa Mamãe Margarida

Manaus- A atriz e apresentadora Maisa Silva promoveu uma live beneficente, em comemoração ao seu aniversário de 18 anos. Tendo como objetivo arrecadas fundos para cinco instituições de caridade, entre elas, a obra social salesiana que atua em Manaus. Além de arrecadar doações durante sua live, Maisa destinou o valor líquido do seu cachê para as instituições, conseguindo direcionar R$ 90 mil só para Casa Mamãe Margarida.

A diretora da obra social participou de uma entrevista online com Maisa para falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido pela instituição, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e com vínculos familiares rompidos. O vídeo foi publicado neste mês, no Instagram da artista.

“A Casa Mamãe Margarida trabalha como retaguarda do Juizado da Infância e da Juventude e também dos conselhos tutelares. As meninas que vêm para o sistema de acolhimento, que é o abrigo, são enviadas pelo juizado e pelo conselho tutelar, e também pelo nosso trabalho de busca dessas meninas e da comunidade ao redor que denuncia”, disse irmã Liliana na entrevista.

Durante a conversa, a diretora convidou Maisa Silva para ser a embaixadora da Casa Mamãe Margarida, destacando a importância do apoio da jovem. A apresentadora aceitou o convite e se comprometeu em visitar a obra assim que for seguro.

A artista conheceu o trabalho da Casa Mamãe Margarida por meio de um documentário chamado “Um Crime Entre Nós”, no qual famosos, como o apresentador Luciano Huck e o médico Dráuzio Varella, se unem aos que atuam diariamente na luta pelo fim da exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil.

Como ajudar

Localizada no bairro São José II, Zona Leste da capital, a Casa Mamãe Margarida atua em dois regimes de atendimento: acolhimento e socioeducativo em meio aberto. Atualmente, mais de 280 crianças e adolescentes, com idades entre 01 e 18 anos, são beneficiadas pelo trabalho da instituição. Destas, 30 moram no abrigo e mais de 250 passam o dia na casa, onde fazem três refeições: café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Segundo irmã Liliana, manter a instituição funcionando requer muitos recursos, especialmente para pagamento de funcionários, alimentação e manutenção da casa. Por esse motivo, as doações são sempre bem-vindas. Hoje, as principais demandas são proteínas para compor a alimentação, material de limpeza, roupas e sapatos, e produtos de higiene pessoal, especialmente shampoo, desodorante, colônia e absorventes.

Além da doação material, é possível fazer uma contribuição financeira. A doação pode ser feita através de depósito bancário, entregue na sede da instituição ou o doador pode entrar em contato com a casa e informar onde os responsáveis devem buscar a doação.

Os interessados também podem se tornar um “Amigo da Casa Mamãe Margarida” através de doações mensais por meio de débito automático. Os dados bancários são: Banco do Brasil, agência 1862-7, conta corrente 40.156-0, e Banco do Bradesco, agência 2467, conta corrente 11117-1. O CNPJ é 04.566.352/0001-60.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (92) 3248-2331.

