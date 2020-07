Alemanha oferece bolsa de estudos de até 2.770 euros mensais

Alemanha oferece bolsa de estudos para jovens talentosos | Foto: Divulgação

Manaus- Alemanha oferece bolsa de estudos para jovens talentosos. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a Fundação Alexander von Humboldt decidiu manter o processo de seleção para a edição 2020/2021 da Bolsa Chanceler Alemã para Futuros Líderes do Brasil (German Chancellor Fellowships for prospective leaders from Brazil).

O programa é uma oportunidade única para jovens talentos brasileiros, que, além de impulsionarem suas carreiras, recebem um incentivo financeiro para capacitação profissional e pessoal na Alemanha, país detentor de importantes e renomadas universidades, tecnologias e mestres.

No dia 5 de agosto, às 10h, o Responsável pelo Departamento de Seleção da Fundação Alexander von Humboldt, Dr. Damian Grasmück, participará de uma live no Youtube da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo para apresentar mais detalhes sobre o programa e esclarecer as principais dúvidas sobre o processo de seleção. Interessados podem se inscrever clicando aqui. A live acontecerá em inglês.

As inscrições para a Bolsa Chanceler Alemã para Futuros Líderes já estão abertas e vão até o dia 15 de setembro. Mais informações sobre o programa Bolsa Chanceler Alemã estão no site da Fundação Alexander von Humboldt: http://www.humboldt-foundation.de/web/german-chancellor-fellowship.html

Sobre a Bolsa Chanceler Alemã para Futuros Líderes:

O programa German Chancellor Fellowship é destinado a jovens pesquisadores do Brasil, da China, da Índia, da Rússia e dos Estados Unidos. A iniciativa da Fundação Alexander von Humboldt (AvH) concede ainda os futuros líderes a oportunidade de realizarem um projeto de pesquisa sobre questões mundiais como convidados em cooperação com uma instituição-anfitriã da Alemanha. Com apoio do anfitrião, os bolsistas têm um ano para se concentrarem em seus objetos de estudo. A Bolsa Chanceler contempla várias áreas como Política, Economia, Mídia, Administração ou Cultura.

O projeto conta com o patrocínio da Chanceler da República Federal da Alemanha, possibilitando, assim, a oportunidade única aos bolsistas de apresentarem o resultado de seus projetos pessoalmente a Chanceler Alemã Angela Merkel.

Formação superior completa, fluência em inglês ou em alemão são alguns dos requisitos da bolsa. Outra exigência é a apresentação de uma carta de recomendação de um mentor para a pesquisa, que pode ser de instituição de ensino privada ou pública. A ajuda mensal para os aprovados varia entre 2.170 euros e 2.770 euros, dependendo das qualificações. Cursos adicionais de alemão, suporte para a família acompanhar o bolsista e as despesas com viagem estão previstos na bolsa. Todos os requisitos podem ser conferidos no site da Fundação Alexander von Humboldt.

