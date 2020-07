10 receitas saudáveis para variar um pouco no pão

O pão é um sucesso absoluto desde que começou o isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus. Nós já falamos muito sobre o pão por aqui e agora apresentamos 10 receitas diferentes para você variar um pouco.

Todas as receitas são do programa Mesa Brasil, do Sesc, que trabalha com alimentação em várias frentes, incluindo a promoção da alimentação saudável e a divulgação de receitas alternativas e de baixo custo para variar o cardápio e evitar o desperdício.

1 - Farinha de rosca

Ingredientes: 10 pães amanhecidos (ou a quantidade que desejar).

Modo de preparo: Corte os pães em rodelas e leve ao forno para fazer torradas. Coloque-as no liquidificador, bata até obter uma farinha fina. Você poderá usá-la para empanar e em outras receitas em que precisar desse ingrediente. Sempre será bem mais saudável e saboroso do que o comprado.

Rendimento: aproximadamente 500 g de farinha.

2 - Bolinho de pão

Ingredientes:

• 4 pães;

• 200 ml de leite morno;

• 1 cebola média;

• 1 colher (sopa) de azeite de oliva;

• 2 ovos;

• Sal, pimenta e noz-moscada a gosto.

Modo de preparo:

• Para fazer a massa do bolinho, pique os pães e deixe de molho no leite morno por 15 minutos. Assim que os pães tiverem absorvido o leite, acrescente cebola picadinha, azeite de oliva, ovos, sal, pimenta e noz-moscada a gosto. Amasse a mistura até ficar homogênea. Cubra e deixe descansar por 1 hora.

• Divida a massa em 4 rolinhos, envolva-os em panos de algodão branco, amarrando as pontas. Ferva água em uma panela que caiba os rolinhos submersos na água fervente e cozinhe por 30 minutos. Retire da água e do pano, deixe esfriar, corte rodelas de 2 cm e faça os bolinhos recheando-os ou não. Eles podem ser dourados em uma frigideira com um pouco de azeite ou corados no forno.

3 - Bolo salgado de legumes

Ingredientes:

• 20 pães picados;

• 1 litro de leite;

• 5 ovos;

• 3 colheres (sopa) de maisena;

• 1 cebola;

• Salsa picada;

• 3 colheres (sopa) de manteiga;

• 500 g de frango cozido e desfiado (opcional);

• Legumes e talos variados picados;

• Sal a gosto;

• Pimenta a gosto

Modo de preparo:

• Bata as claras em neve. Amoleça o pão no leite. Tempere com sal e pimenta, acrescente salsinha picada, cebola ralada, manteiga, frango desfiado, legumes e talos picados, gemas e maisena. Misture bem. Por fim, acrescente claras em neve. Coloque em uma forma untada e leve para assar em forno pré-aquecido por cerca de 30 minutos.

Rendimento: 26 porções

4 - Lasanha de pão com carne moída e talos

Ingredientes:

• 1 dente de alho;

• 1 cebola picada;

• 1 colher (sopa) de margarina;

• 300 g de carne moída;

• 6 tomates maduros;

• Sal a gosto;

• Orégano a gosto;

• 5 berinjelas pequenas;

• 2 xícaras (chá) de talos picados;

• 6 pães amanhecidos;

• 3 colheres (sopa) de queijo ralado;

• 1 tablete de caldo de carne.

Modo de preparo:

• Pique o alho e a cebola e frite-os na margarina derretida. Acrescente a carne moída e o caldo de carne. Refogue. Bata os tomates no liquidificador e acrescente à carne moída. Deixe engrossar. Tempere com sal, orégano e acrescente os talos picados. Reserve.

• Corte as berinjelas em cubos. Reserve. Descasque o pão, corte em fatias, umedeça levemente e abra com o rolo. Reserve.

• Coloque em um refratário, alternadamente, uma camada de pão, outra de molho, uma de berinjela e finalize com uma de pão e uma de molho. Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno até que a berinjela fique assada completamente. Sirva quente.

Rendimento: 11 porções

Você pode fazer uma pizza muito gostosa | Foto: Divulgação





5 - Minipizza de pão

Ingredientes:

• 10 fatias de pão;

• 10 fatias de queijo ricota;

• Orégano;

• Azeite de oliva;

• 2 tomates em rodelas;

• 2 rodelas finas de pimentão e 2 de cebola.

Modo de preparo:

• Arrume as fatias de pão em uma assadeira ou fôrma de pizza. Sobre as fatias de pão coloque as fatias de queijo ou a pasta de ricota (ricota temperada com sal e um pouco de iogurte). Por cima do queijo, coloque fatias bem finas de cebola, tomate, pimentão em tiras e orégano.

• Leve ao forno para gratinar. Na hora de servir, coloque um fio de azeite de oliva.

Rendimento: 10 porções

6 - Pavê de frango

Ingredientes:

• 10 pães;

• Queijo muçarela e parmesão para cobrir o molho;

• 2 colheres (sopa) de azeite;

• 1 kg de peito de frango;

• 1 cebola picada;

• 2 dentes de alho picados;

• 4 tomates sem pele e sem sementes;

• 1 lata de molho de tomate pronto;

• 2 colheres (sopa) de salsinha picada;

• 1 colher (sopa) de cebolinha picada;

• ½ xícara (chá) de azeitonas verdes picadas;

• 2 tabletes de caldo de carne;

• Sal a gosto.

Para o molho branco

• 1 copo de leite desnatado;

• 1 colher (sopa) de farinha de trigo;

• 1 colher (sopa) de margarina;

• 1 colher (sopa) de cebola picada;

• 1 ovo;

• 1 pitada de sal

Modo de preparo:

Para o frango:

• Aqueça o azeite e doure o frango. Junte a cebola, o alho, a pimenta e deixe dourar. Coloque os tomates e deixe murchar. Acrescente o molho de tomate e os tabletes de caldo dissolvidos. Deixe por 30 ou 40 minutos em fogo baixo. Retire o frango e desfie. Volte com o frango para o molho. Misture a salsinha, a cebolinha e as azeitonas verdes. Reserve.

Para o creme branco:

• Bata no liquidificador o leite, a farinha, o ovo e o sal. Frite a cebola na margarina. Junte os ingredientes batidos e mexa até ferver.

Para a montagem:

• Unte um refratário com manteiga. Forre com as rodelas de pão e espalhe o frango. Cubra com o creme branco. Polvilhe com a muçarela e o parmesão. Leve ao forno para gratinar por, mais ou menos, 25 minutos.

Rendimento: 11 porções

7 - Torta prática de sardinha e pão

Ingredientes:

• 2 colheres (sopa) de cebola picada;

• 1 dente de alho picado;

• 1 colher (sopa) de azeite ou óleo;

• 2 xícaras (chá) de tomate picado;

• 2 latas de sardinha em óleo escorridas;

• ½ xícara de salsa picada;

• 5 pãezinhos amanhecidos;

• 200 g de muçarela (opcional);

• Sal a gosto.

Modo de preparo:

• Frite a cebola e o alho no azeite. Acrescente o tomate e refogue. Por último, acrescente a sardinha e a salsa picadinha. Fatie os pães. Num refratário alterne camadas de pão e refogado, fatias de muçarela, terminando com o refogado ou a muçarela. Leve ao forno preaquecido por 20 minutos.

Dica: Acrescente azeitonas picadas ao refogado e/ ou orégano sobre as fatias de muçarela

Rendimento: 10 porções

8 - Creme de pão doce

Ingredientes:

• 2 ovos inteiros batidos;

• 1 litro de leite fervente;

• 3 xícaras (café) de açúcar;

• 1 pau de canela;

• 5 cravos;

• 3 pães amanhecidos ou mesmo secos.

Modo de preparo:

• Bata os ovos. Corte os pães em fatias enquanto o leite ferve com a canela, os cravos e o açúcar. Vá passando as fatias de pão nos ovos e cozinhe-as no leite fervente. Depois de alguns segundos vire as fatias. Mexa um pouco. Cozinhe por uns 10 minutos. Mexa pouco para os pães não desmancharem demais. O ideal é não deixar o caldo secar, mas, caso isso aconteça, acrescente mais um pouco de leite. Leve à geladeira por 2 horas

Rendimento: 15 porções

9 - Queijadinha de pão amanhecido

Ingredientes:

• 6 pães amanhecidos cortados em rodelas;

• 4 copos (tipo americano) de leite;

• 5 ovos;

• 3 copos (tipo americano) de açúcar;

• 1 colher (sopa) de margarina;

• 1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado;

• 1 pacote de coco ralado (100 g);

• 100 g de uvas-passas (opcional).

Modo de preparo:

• Forre uma assadeira grande, untada com manteiga, com rodelas de pães amanhecidos. Reserve.

• Num liquidificador bata o leite, os ovos, o açúcar, a margarina e o queijo parmesão ralado. Despeje a mistura bem devagar sobre os pães, salpique com 1 pacote de coco ralado (100 g) e uvas-passas e leve ao forno preaquecido a 180 graus até que as laterais mudem de cor (de 30 a 40 minutos).

• Corte quando estiver frio.

Rendimento: 26 porções

A rabanada é uma delícia | Foto: Divulgação





10 - Rabanada

Ingredientes:

• 5 pães;

• 600 ml de leite;

• 4 ovos;

• 1 xícara (chá) de açúcar;

• Óleo para fritar;

• Açúcar refinado e canela para polvilhar

Modo de preparo:

• Corte o pão em cortes diagonais, para as fatias ficarem maiores, numa espessura de aproximadamente 3 cm. Em uma vasilha, coloque o leite e o açúcar e mexa bem. Em outra vasilha, coloque os ovos e bata rapidamente para misturar as claras e as gemas.

• Separe uma frigideira grande ou uma panela larga e coloque o óleo (de modo que cubra metade das rabanadas). Ligue o fogo para esquentar o óleo. Enquanto isso, coloque as fatias de pão no leite, uma por uma. Depois, vá virando cada uma, na ordem que você colocou. Em seguida, na mesma ordem, vá tirando as fatias e passando para a vasilha com o ovo. Dê uma espremidinha de leve para não ficar com muito leite na hora de tirar.

• Depois de colocar as 4 fatias no ovo, vire-as, também na ordem que você as colocou. Ainda na mesma ordem, leve-as para a panela para fritar. O óleo tem que estar quente para começar, depois mantenha em fogo médio. Para saber a hora de virar a rabanada na panela, veja se ela está bem dourada.

• Frite dos dois lados e, quando tirar, coloque-as em uma travessa forrada com papel toalha, para escorrer o óleo. Repita o processo até acabarem os pães. Depois de fritar tudo, polvilhe a mistura de açúcar e canela sobre as rabanadas.

Rendimento: 10 porções