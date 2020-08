Arquitetura da escolha: saiba como tomar boas decisões na sua vida

Em ocasiões do gênero, cabe ao colaborador permanecer focado e motivado | Foto: Divulgação

A previdência privada corporativa é um benefício que tem chamado a atenção de muitos trabalhadores e diminuído de forma considerável o turnover das empresas. Não por acaso: desde a Reforma da Previdência, a aposentadoria se tornou ainda mais complexa.

Cada vez mais pessoas buscam por formas de guardar dinheiro para o futuro, seja para ter uma velhice mais tranquila ou para adquirir patrimônio. A previdência privada corporativa, quando oferecida junto a outros benefícios, faz com que permanecer em uma companhia seja extremamente interessante.

Em ocasiões do gênero, cabe ao colaborador permanecer focado e motivado. Permanecer quando há propostas para um futuro mais agradável é uma ótima ideia - e faz parte das decisões que podem alterar de forma significativa o dia de amanhã.

Neste artigo, daremos dicas para escolher rumos adequados para a vida e poder, então, desfrutar das boas escolhas. Confira.

Como tomar boas decisões na sua vida

O primeiro passo é saber qual é o destino final. Ou seja: comece pelo fim. Trace um objetivo e, após confirmar se é aquilo que você quer, pense nos meios de alcançar o pódio.

Isso faz bastante sentido, quando paramos para pensar: não é possível tomar decisões acertadas quando não temos parâmetros e coisas a considerar.

Ter um objetivo, ao contrário do que muitos pensam, não é limitar as suas opções. Às vezes, a vida nos coloca diante de novas possibilidades e somos obrigados a rever as nossas percepções de mundo. Assim, pode ser que o seu objetivo mude em algum momento - e está tudo bem.

O que importa é que, quando essa hora chegar, você saiba reconhecer e acolher a mudança. Depois, que saiba olhar para o que tem nas mãos e refazer o plano inicial. Adaptação também é fundamental.

Mantenha-se ético e não abra mão do que faz sentido para você

Durante a sua vida profissional e pessoal, você certamente conhecerá pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para alcançar uma meta. Ser ambicioso, veja, é diferente de ser antiético ou indiferente ao sofrimento alheio.

Que o mercado de trabalho é uma competição, sabemos. Competir não significa, no entanto, deixar para trás ou humilhar. A jornada rumo ao sucesso passa por muitos estágios e, em alguns deles, você precisará de ajuda e de pessoas ao seu lado.

Qual é a melhor forma de estar perto de quem agrega? Sendo o tipo de pessoa cuja presença é indispensável. E essa pessoa, idealmente, deve ser o pacote completo: expertise não basta. É preciso empatia, respeito, compreensão para com as dificuldades de outrem e, acima de tudo, um histórico confiável.

Não se precipite

Quando estiver diante de uma decisão, por menor que seja, peça um tempo para pensar. Caso seja possível, recolha-se ou converse com uma pessoa de confiança, que está alinhada com as suas percepções de mundo e almeja o mesmo futuro de sucesso que você.

Quando tomamos decisões precipitadas, corremos o risco de manchar a nossa trajetória e de não alcançar os resultados desejados. O ideal é que cada passo seja dado com cautela, sempre com a meta em mente.

Na dúvida, analise de novo. Se não tiver tempo para pensar, opte sempre por aquilo que parece mais seguro, mesmo que você se sinta sedento por um desafio.

Apesar disso, não fuja dos desafios

Parece contraditório, é verdade, mas já explicamos. Desafios são necessários e ajudam a motivar, criar novas percepções e vencer problemas antigos.

Quando é a hora de avançar? Quando você já mapeou o caminho e sabe quais são as atitudes que deve tomar para chegar a um determinado resultado. Quando o desafio se apresentar, enfrente-o com coragem, mas com a devida preparação.

Desta maneira, você conseguirá superá-lo de forma mais efetiva, diminuindo a possibilidade de incorrer em atitudes precipitadas.

Por fim, abrace o erro

Não existe passar pela vida sem cometer uma certa quantidade de erros. Isso faz parte de qualquer trajetória, seja ela profissional ou pessoal. O que difere as pessoas é o que elas são capazes de fazer com o aprendizado que receberam e o quanto estão dispostas a não repetir o que não funcionou.

A repetição de padrões é a maior das inimigas de quem deseja prosperar. Quando estamos apegados a um determinado comportamento ou modo de fazer, não nos abrimos para o novo. Isso faz com que a nossa habilidade de resolução de problemas seja limitada e que, dentro de algum tempo, nos tornemos substituíveis.

