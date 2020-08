Dia dos Pais: quatro atividades para fazer junto ou à distância

O dia dos pais é comemorado no dia 9 de agosto | Foto: Reprodução

Manaus- O dia dos pais é comemorado no dia 9 de agosto, neste sábado e aqui vão 4 dicas para aproveitar a data tanto junto como separado. Nesse período de pandemia o ideal é proporcionar bons momentos, com ideias para o seu pai fazer o que gosta e cuidar dele mesmo. As ideias foram baseadas nas pesquisar mais buscadas do Pinterest que é um aplicativo de fotos.

Dica 1: Se o seu pai curte uns bons drinks, que tal montar um ambiente para ele? A busca por Ideias de bares aumentou +37% na plataforma de inspiração, assim como ideias de bar no jardim (6x).

Dica 2: Caso você esteja passando a quarentena com o seu pai e queira fazer algo diferente no próximo domingo, a fotografia criativa* (creative photography, +100%) pode ser uma opção divertida. Dá até para fazer uma sessão por ligação de vídeo.

Dica 3: Aproveitar o Dia dos Pais e fazer uma competição de videogames ou até de jogos on-line, caso não possa passar o dia com o seu pai, é outra ideia diferente. A busca por videogame* cresceu 52% na plataforma e vocês podem fazer snacks (e drinks) favoritos.

Dia 4: Preparar um jantar ou almoço especial para o seu pai e até cozinhar juntos é uma boa pedida, ainda mais se você tiver um espaço ao ar livre como um jardim ou quintal (jantar no jardim aumentou 36%).

