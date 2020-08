Vídeo: Entregador sofre racismo ao fazer entrega em condomínio de luxo

| Foto: Reprodução





São Paulo - O entregador de delivery, Matheus Pires, sofreu racismo e humilhações vindas de Mateus Couto, em um condômino de luxo situado em Valinhos (SP). O fato ocorreu no dia 31 de julho, enquanto o trabalhador fazia uma segunda entrega no mesmo local.

Na primeira vez que esteve no condomínio, o entregador já havia sido tratado com grosseria. Porém, ao retornar pela segunda vez, ele foi alvo de ofensas racistas.

Veja o vídeo:

O vídeo foi um dos assuntos mais comentados no Twitter, chegando ao apresentador Luciano Hulk - que convidou Matheus para um bate-papo. Na conversa, o entregador falou do ocorrido, das ofensas e do boletim de ocorrência que registro.. Luciano Hulk fez questão de ajudar e disse vai dar uma moto a Matheus.







