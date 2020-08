Explosão em posto de combustíveis deixa feridos na Rússia

Explosão na cidade de Volgogrado, na Rússia | Foto: Reprodução

Mundo - Uma explosão em um posto de combustíveis na cidade de Volgogrado, na Russía, deixou pelo menos 13 pessoas feridas nesta segunda-feira (10). A explosão ocorreu enquanto bombeiros tentavam conter um incêndio no local.

Entre os feridos, estão profissionais que foram ao local para ajudar a combater as chamas iniciais. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento da explosão, que gera uma verdadeira bola de fogo no céu de Volgogrado.

Segundo o jornal The Independent, a equipe dos bombeiros já havia retirado as pessoas que estavam no posto pouco antes da explosão.

