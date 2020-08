Vídeo: Veja como fazer um chá de revelação com repolho roxo

Uma ideia bem legal é usar uma reação química com o repolho roxo | Foto: Reprodução

Manaus - O chá de revelação já virou moda no Brasil. É uma festa que com alguma brincadeira os pais e os convidados descobrem o sexo do bebê. Tudo é decorado de azul ou rosa e a cor que der na hora da revelação é referente ao sexo da criança. Essa semana o Dj Alok e a mulher fizeram com fogos de artifício cor de rosa simbolizando que terão uma menina.

Uma ideia bem legal é usar uma reação química com o repolho roxo, como funciona:

Pique repolho roxo em pedaços pequenos e coloque para ferver.

Faça como um chá. Deixe ferver para a água ficar bem roxa. Ferva por aproximadamente 20 minutos, após coe. Essa água (chá) será a base.

SE O BEBÊ FOR MENINA:



Em um recipiente você coloca água com VINAGRE DE MAÇÃ.

Na hora da revelação, você acrescenta a base, que é o CHÁ DO REPOLHO ROXO

A água ficará ROSA.

SE O BEBÊ FOR MENINO:



Em um recipiente você coloca ÁGUA COM BICARBONATO DE SÓDIO (pó).

A cor fica mais acentuada conforme a quantidade do bicarbonato.

Na hora da revelação, você acrescenta a base, que é o CHÁ DO REPOLHO ROXO

A água ficará AZUL.

