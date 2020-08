Após divulgar foto de estuprador, Mariana Ferrer tem perfil bloqueado

Mariana Ferrer foi vítima de um estupro em 2018 | Foto: Reprodução

Brasil - A blogueira Mariana Ferrer, que foi vítima de um estupro em 2018, teve seu perfil no Instagram bloqueado nesta terça-feira (18). A página serviu para expor o caso e fotos do suspeito, mas também continha relatos dos traumas deixados pelo abuso, com intuito de chamar a atenção das autoridades sobre o caso. Segundo o comunicado do próprio Instagram, o bloqueio ocorre devido "um processo judicial".

Mariana Ferrer utilizou o Instagram para denunciar o empresário André de Camargo Aranha, de 43 anos, em maio de 2019. Segundo ela, o caso de estupro teria ocorrido em um clube de praia em Santa Catarina, enquanto a vítima estava dopada.

Após exames, o crime foi comprovado, mas Aranha manteve a versão de que não teve contato físico com Mariana. Contudo, ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e o processo segue em andamento.

Desde então, a blogueira usava sua conta no Instagram para relatar as consequências do estupro em sua vida. No início de agosto, usuários levantaram a hashtag #justiçapormaribferrer, como forma de questionar as autoridades sobre o andamento do caso.



Porém, nesta terça-feira (18), Mariana usou seu perfil no Twitter para comunicar que o Instagram bloqueou o perfil dela, devido "um processo judicial". Ela escreveu:

"ISSO É INACEITÁVEL. @instagram não basta ser vitima de violência contra mulher, o homem que foi indiciado e denunciado pelas autoridades por estupro de vulnerável entrou na justiça para remover minha conta do instagram e silenciar a única voz que tenho para lutar por justiça".

Até o meio-dia desta quarta-feira (19), a conta permanecia bloqueada. Com isso, a hashtag #justiçapormaribferrer ganhou ainda mais repercussão.

