Romero Britto sobre polêmica: 'Nunca presenciei tanto desrespeito'

O artista plástico Romero Britto fala sobre o vídeo em que um mulher quebra uma das suas obras no valor de R$26 mil | Foto: Reprodução

O artista plástico Romero Britto fala sobre o vídeo em que um mulher quebra uma das suas obras no valor de R$26 mil reais. O fato aconteceu em 2017 numa galeria em Miami, nos Estados Unidos, mas viralizou essas semanas na internet.

A mulher que quebrou a escultura se chama Madeleyne Sánchez e alega que o Artista foi em seu restaurante e humilhou os funcionários "Pedindo para que não se virassem para olhar para ele, não se aproximassem a menos que ele se levantasse a mão e pediu para abaixar a música", entre outros detalhes, a obra tinha sido um presente de seu marido já que o casal gostava do artista.

Romeo Britto se pronunciou: "A respeito do vídeo que anda circulando na internet, o incidente ocorreu em 2017, todos podem ver que fui vítima de uma pessoa que foi a uma das minhas galerias e quebrou uma peça que havia ganhado. Uma peça como aquela de porcelana ao quebrar poderia ter causado danos a mim, a ela ou qualquer outra pessoa no local. Nunca presenciei tamanho desrespeito em toda minha carreira", diz Romero na gravação.

A declaração foi enviada para o programa Conversa com o Bial, mas o artista não respondeu as outras perguntas sobre a situação. Depois da divulgação do vídeo o instagram do restaurante de Madaleyne ganhou mais de 140 mil seguidores.

