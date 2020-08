Aprenda a fazer Torta de frango de caneca

Tempo: 15min

Rendimento: 4 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 ovos

16 colheres (sopa) de leite

12 colheres (sopa) de óleo

12 colheres (sopa) de farinha de trigo

Sal a gosto

1 e 1/2 colher (chá) de fermento em pó

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

3 colheres (sopa) de milho

1 colher (sopa) de cebola ralada

1/2 xícara (chá) de requeijão cremoso

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Misture os ingredientes do recheio e reserve. No liquidificador bata os ingredientes da massa e coloque 2 dedos de massa em 4 canecas de porcelana com capacidade de 300 ml cada.

Distribua o recheio entre as canecas e cubra com a massa restante, não ultrapassando a metade da caneca. Polvilhe o queijo parmesão e leve ao micro-ondas por 4 minutos em potência alta. Sirva em seguida.