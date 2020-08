Primeiro caso de reinfecção por coronavírus é confirmado em Hong Kong

Novo teste positivo foi feito depois que homem retornou da Espanha | Foto: Reprodução

Mundo - Um homem de 33 anos, morador de Hong Kong, é o primeiro caso documentado de reinfecção por coronavírus no mundo. Pesquisadores da Universidade de Hong Kong informaram nesta segunda-fira (24) que o paciente se recuperou do vírus em abril, mas testou positivo novamente no início deste mês depois de retornar da Espanha.

Inicialmente, as autoridades sanitárias acreditavam que o homem apenas havia mantido o agente viral em seu corpo desde a primeira infecção. Entretanto, os cientistas identificaram que as sequências genéticas do vírus contraídas pelo homem em abril e agosto são diferentes.

"Muitos acreditam que os pacientes recuperados da covid-19 têm imunidade contra reinfecções porque a maioria desenvolveu uma resposta baseada em anticorpos neutralizantes no soro", aponta o estudo. Ainda segundo os pesquisadores, "há evidências de que alguns pacientes apresentam níveis decrescentes de anticorpos após alguns meses".

A pesquisa conduzida pela Universidade de Hong Konge foi aceita pela revista médica Clinical Infectious Diseases e publicada pela Universidade de Oxforde.

Maria Van Kerkhove, líder de resposta à pandemia da Organização Mundial da Saúde (OMS), comentou a descoberta nesta segunda. "Não precisamos tirar conclusões precipitadas, mesmo que este seja o primeiro caso de reinfecção documentado".

Ela ainda pontuou que não há estudos que apontem a duração da imunidade ao vírus Sars-CoV-2, causados da Covid-19. Maria pediu que os países continuem acompanhando e documentando os casos.

"Temos mais de 24 milhões de casos registrados até o momento e precisamos olhar pra isso a nível populacional".

