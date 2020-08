'Que morram', diz padre para quem não frequenta a igreja na pandemia

O líder religioso ainda sugeriu que esse é o momento de assumir quem ama ou não a liturgia da igreja | Foto: Reprodução

O padre Antônio Firmino, da paróquia São João Batista, em Visconde do Rio Branco (MG), foi às redes sociais pedir perdão à comunidade pelas declarações proferidas no domingo (23), quando "desejou a morte" de fiéis que não vão à missa durante a pandemia.

"Tenho certeza que vocês que têm o coração bom hão de reconhecer o meu erro e me perdoar também. Rezem por mim, eu sou fraco também, sou pecador. Tenho as minhas misérias e preciso da misericórdia de todos vocês", pediu no Facebook.

Se dizendo "defensor da vida", o pároco tratou a fala como "celeuma" e explicou que estava se retratando devido aos transtornos causados até agora.

Durante a celebração, no final de semana, o padre causou polêmica ao tratar o tema como falta de fé. "Tomara que não apareça vacina para essas pessoas. Ou que morram antes de a vacina chegar, não é?", sugeriu.

O líder religioso ainda sugeriu que esse é o momento de assumir quem ama ou não a liturgia da igreja.

"Porque tem pessoas que não têm problema nenhum, que não estão no grupo de risco. Mas isso significa que não têm fé nenhuma, essas pessoas", sugeriu.

Veja o vídeo em que o padre deseja a morte de fiéis: