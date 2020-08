Mulher diz que é mãe de 'menina fantasma' que aparece em vídeo

Mulher garante que é a mãe do "garota fantasma" | Foto: Reprodução

Mundo - Uma mulher garante que é a mãe da "criança fantasma" que aparece em um vídeo feito dentro de um cemitério no Novo México. Saundra Gonzales compartilhou as imagens de um suposto fenômeno paranormal nas redes sociais no fim de semana passada, no qual ela afirma ter visto sua filha falecida em 2019.

O flagrante foi feito por uma câmera de segurança colocada dentro de um cemitério em Las Cruces, Novo México. O aparelho foi instalado pela família de um homem - identificado apenas como Tiago - que está enterrado no local e cujo túmulo aparentemente está vandalizado desde 2019. Nas imagens, uma menina de aproximadamente três anos é claramente vista vagando pelo local.

Segundo informações da Telemundo, alguns trabalhadores do cemitério indicaram que a menina vista no vídeo é o "fantasma" de uma menina de dois anos, assassinada em 2017 e que também está encerrada no local.

Para Saundra Gonzales, a resposta dos funcionários endossa sua suspeita e ela afirma que o "fantasma" é de sua filha Faviola. A mulher acredita que a menina foi enviada como uma espécie de anjo para guiar Tiago - a pessoa que está no túmulo vandalizado.

