Vídeo bizarro: sucuri gigante ataca pescoço de bezerro

Um vídeo mostra uma sucuri gigante prendendo um bezerro pelo pescoço. A cobra, comumente chamada de anaconda, enlaça o animal deixando os espectadores impressionados.

O registro foi postado no perfil de Lida Boiadeira no Instagram, chamando a atenção entre os internautas que a seguem. Gerando comentários como "Que coisa horrível fico até com dor no corpo só de ver uma coisa assim?" entre outros

Mesmo com a violência do ataque o bezerro conseguiu se soltar, salvando a sua vida.

