Psicóloga é humilhada por vender churrasco, mas dá a melhor resposta

Manaus- Etianny Waughan, mãe de um bebe de 1 ano, é psicologa e sempre teve uma banca de churrasquinho de rua no bairro Alvorada, mas foi humilhada quando estava trabalhando. O diálogo entre duas senhoras que viram a psicóloga limpando a rua antes de abrir a barraca de churrasco foi “Coitada! nesse sol quente limpando”. ”Quem mandou não estudar” falaram em voz alta.

Etianny desabafou na internet dizendo: “Foi assim que consegui manter uma faculdade de 5 anos, e que hoje sou formada em psicologia. Foi nessa banca que arrumei dinheiro pra bancar meus estudos, meu transporte e minha alimentação pra faculdade e estágio.”, escreveu a mãe e trabalhadora informal.

Imediamente a postagem viralizou, passou das 10 mil curtidas e recebeu centenas de mensagens de apoio. Agora, a profisisonal humilhada não dá mais conta de tantos clientes. “Minha mãe me ajudou bastante, sou grata por tudo que fez/faz por mim, mas a maioria das vezes tive que ralar bastante pra ter tudo que tenho… E eu não tenho um pingo de vergonha do meu churrasquinho… ”.

A ofensa se transformou em benção. “Agradeço de coração mais uma vez!!! Meu churrasco acabou super cedo, peço desculpas por não conseguir atender a todos!!! Obrigada, obrigada, obrigada!!! Deus é fiel ”.

“O endereço do meu churrasco fica no prosamim do Alvorada, esquina com rua zero!! Funciona de segunda a segunda das 18h até acabar kkkkk”





