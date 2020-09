Adolescente engole alfinete e objeto acaba perfurando o coração

Um adolescente de 17 anos engoliu um alfinete sem perceber enquanto consertava uma peça de roupa. Dias depois, o americano foi internado com dores agudas no peito que se espalhavam para as costas e pioravam quando ele respirava fundo ou estava deitado. O objeto foi parar dentro do seu coração. O caso foi relatado no The Journal of Emergency Medicine.

O adolescente deu entrada no Pronto Socorro do UMass Memorial Medical Center após sentir fortes dores no peito durante três dias. Era uma dor aguda, que irradiava para as costas e piorava ao deitar ou respirar profundamente. O eletrocardiograma revelou um perigoso supradesnivelamento consistente com perimiocardite.

Essa ocorrência é uma inflamação tanto do músculo cardíaco como da membrana circundante. Os exames de sangue mostraram que a paciente apresentava níveis elevados de proteínas que poderiam indicar uma lesão cardíaca.

Atendimento

Foi providenciada uma tomografia computadorizada do tórax do garoto, que evidenciou a presença de um "objeto estranho metálico linear" alojado no coração, segundo o relatório médico.

O item tinha cerca de 3,5 centímetros de comprimento e se projetava para fora do ventrículo direito, a câmara inferior do coração responsável por bombear sangue para os pulmões através da artéria pulmonar.

Aos médicos, o jovem disse que não havia ingerido nenhum objeto estranho nem experimentado qualquer tipo de trauma físico no peito. Posteriormente, ele revelou que costura suas próprias roupas sob medida e que tem o hábito, como muitos alfaiates, de ficar com alfinetes na boca, mas não se lembrava de ter engolido nenhum.

Pela gravidade do quadro, o adolescente foi submetido a uma cirurgia de coração aberto para a remoção do objeto, que os médicos descobriram ser realmente um alfinete de costura.

A doutora Bonnie Mathews, médica e professora assistente no UMass Memorial, afirmou ao site Live Science que os médicos acreditam que o alfinete migrou do estômago diretamente para o coração, embora possa também ter sido do esôfago ou até mesmo do intestino delgado.



Felizmente, o adolescente se recuperou após a cirurgia.

Leia Mais