Sabe o que é ASMR? Técnica tem ruídos que podem ajudar a dormir melhor

Manaus – Quem já deixou reproduzindo no celular, barulho de chuva para conseguir dormir ou um fundo musical relaxante? Você pode responder algumas. Porém, já ouviu falar de ASMR? A sigla Autonomous Sensory Meridian Response, em inglês, significa Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano, o que corresponde a estímulos sensoriais por ruídos ou sussurros produzidos por áudio ou vídeo.

Quem tem bebê em casa, já deve ter colocado o som similar ao do útero na internet para auxiliar o sono do recém-nascido. Dessa forma, milhares de pessoas acessam vídeos com sons que também auxiliam no sono, ajudando no relaxamento e desacelerando o ritmo após um dia de trabalho.

Tipos de ruídos

Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Swansea, sobre o assunto, os mais comuns são os vídeos com sussurros (75%), atenção pessoal (69%), sons nítidos, como bater as unhas em objetos e arranhar, por exemplo, (64%) e sons vagarosos (53%). As menos procuradas são com sons repetitivos (36%), sorriso (13%), barulho de avião (3%), barulho de aspirador de pó (2%) e risada (2%).

A Ana Miranda conhece pouco sobre o ASMR, porém, a pouca experiência que teve não foi satisfatória. “Eu vi um vídeo de mastigação, mas senti muita agonia. Depois vi um de gatinho, achei fofo, mas não procurei mais outros vídeos no estilo”, conta a jornalista, que durante a pandemia assistiu alguns vídeos com som de chuva para dormir melhor.

Já a estudante de Relações Públicas, Jenifer Baía, conhece o ASMR há dois anos. Em uma viagem acabou descobrindo o seu tipo de som preferido para relaxar e auxiliar no sono. “No início, não me interessei muito, pois achava os sons perturbadores. Em uma viagem para o interior, o som dos pneus dos carros passando na estrada me acalmou. A partir daí, comecei a pesquisar esses mesmos sons na internet. Eu durmo bem mais fácil com esse ruído do que sem nada. Eu sempre ando estressada com alguma coisa, então, é uma forma de relaxar a mente”, revela.

Precursora brasileira

No Brasil, Mariane Carolina Rossi é considerada uma das pioneiras do ASMR no YouTube. Com seu canal Sweet Carol, com mais de 1,5 milhão de seguidores, ela grava vídeos com temas do dia a dia, filmes e ideias inusitadas, despertando o relaxamento e preparando os seguidores para dormir melhor.

