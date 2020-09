Cursos via internet são procurados durante a pandemia

Durante a quarentena, empresas disponibilizaram cursos gratuitamente | Foto: Reprodução Internet

Manaus - Durante a quarentena e ainda na pandemia, as pessoas puderam aproveitar esse momento em casa para organizar um cômodo, cozinhar sem pressa, se exercitar e até a desenvolver novas habilidades. O EM TEMPO , por exemplo, produziu matérias sobre essas novas áreas desenvolvidas nesse período, como o cultivo de plantas e a reforma de uma casa através de orientações via internet, com conteúdos conhecidos como DIY, na sigla em inglês (Do-It-Yourself), que significa faça você mesmo.

Na intenção de aproveitar o tempo e evitar o tédio, além de descobrir um novo passatempo, cursos em diferentes áreas estiveram acesso gratuito para quem queria aproveitar o tempo para se capacitar ainda mais, como é o caso da engenheira de dados, Isabela Capetti.

“Aproveitei a disponibilidade para fazer cursos de desenvolvimento profissional, no meu caso, a área de dados. Todos os cursos que encontrei foram sem custos e de boa qualidade em diversas plataformas on-line. Estou com um curso em andamento de Análise de Dados com PBI. Também fiz um curso sobre integração de dados com ferramentas Open Source”, afirma.

Além dos cursos, a engenheira empregou o tempo, que gastaria com o trajeto ao trabalho, para ler. “Aproveitei bastante também para colocar as leituras em dia, tanto de desenvolvimento profissional quanto a leitura por lazer intelectual. Isto por conta do aumento da disponibilidade devido ao home office, que ainda está em curso”, ressalta.

Assim como a Isabela, com o trabalho em home office durante a quarenta, a empresária Ana Manoela Reis aproveitou o tempo livre para se aprimorar. “Eu fiz um curso do Sebrae "Empreenda Rápido" e outro sobre Marketing Digital e de SEO. Sempre é bom aprender coisas novas. O conhecimento é algo que ninguém tira de você. Claro que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas surgiram algumas oportunidades também. Aproveitar essa oportunidade foi de grande valia para minha vida profissional e pessoal”, constata.

Congresso virtual durante a pandemia

A jornalista manauara Dayse Bezerra aproveitou esse momento para realizar cursos em sua área de atuação. “Fiz curso de fotografia, Photoshop e de edição de vídeos. São ferramentas que trabalho, mas precisava me atualizar. Também utilizei o ensino a distância para iniciar um mestrado e dar aulas”, relata.

Porém, Dayse aproveitou esse momento para tirar alguns projetos do papel e levá-los ao mundo real, ou melhor, virtual. “Eu tinha muita vontade de fazer um congresso de comunicação. A princípio, seria presencial e local, mas os planos mudaram. Já no início da pandemia, comecei a organizar o Congresso Online Nacional de Comunicação (CONC) e contou com convidados do Brasil e até do exterior”, conta a jornalista.

Sobre a oportunidade de visualizar esse momento como aprendizado, ela diz que foi oportuno. “Muitas pessoas em casa, procurando algo para estudar, foram alcançadas pelo evento que, talvez, não teriam a oportunidade de participar presencialmente. Mesmo em um período delicado, ainda assim, a pandemia nos proporcionou projetos como esse. Quem soube aproveitar, aprendeu muito”, revela Dayse.

