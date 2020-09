Cobra Píton, que não tem contato com macho há 15 anos, bota ovo

Píton tem 62 anos idade avançada para cobras colocarem ovos | Foto: Reprodução

Cobra píton-real, de 62 anos, gerou sete ovos no último dia 23 de julho. Especialistas do zoológico de St. Louis, no estado do Missouri, Estados Unidos ainda buscam respostas devido aos animal não acasalar com um píton macho há pelo menos 15 anos .

Segundo informação do jornal St.Louis Post-Dispatch. A cobra é a mais velha em um zoológico, "Ela seria definitivamente a cobra mais velha que conhecemos na história", diz Mark Wanner, diretor herpetologia do zoológico.

A píton é identificada pelo número 361003 e e vive no zoológico desde 1961, quando foi levada por um dono privado aos 3 anos de idade. Nos quase 50 anos sob cuidados da instituição desovou duas vezes, em 1990 e em 2009, sem que nenhuma das crias sobrevivesse na última gestação.

O diretor do zoológico afirmou ao jornal regional que é um fenômeno normal, embora seja raro , que pítons se reproduzam sem copular com um macho. Em alguns casos, cobras conseguem armazenar esperma para fertilização retardada.

O fator surpreendente nesta história é que pítons-reais costumam deixar de pôs ovos muito antes dos 60 anos. Desta vez, três ovos sobreviveram e estão em uma incubadora. Os demais foram usados para amostra genética. Testes vão verificar se os ovos foram criados de forma sexual ou assexual.

Leia mais:

Vídeo: Sucuri de seis metros e 100 kg é capturada passeando em sítio

Vídeo bizarro: sucuri gigante ataca pescoço de bezerro