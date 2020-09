VÍDEO: gato invade igreja e fica nadando na piscina de batismo

Felino ficou nadando alguns instante na piscina durante o culto | Foto: Reprodução

Um gato entrou na igreja durante o culto, pulou na piscina de batismo e ficou nadando, no domingo(13) em Brasília. O felino, aparentemente perdido, surgiu atrás do pastor e, na sequência, acabou pulando na piscina de batismo, onde ficou nadando por uns instantes, sem conseguir sair.

A celebração, realizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Sudoeste, era transmitida ao vivo pelas redes sociais. O pastor, que estava comandando a celebração, não percebeu a presença do animal e seguiu o culto normalmente.

Após a pregação, integrantes da banda entram no palco e parecem olhar para tentar saber o que aconteceu com o felino.

Após o episódio inusitado, o pastor Daniel Leite usou o Instagram para comentar o episódio. "Ontem, estive pregando na Igreja do sudoeste e olhe o que aconteceu. Até os gatos estão querendo se batizar e alguns seres humanos ainda resistem", brincou o pastor.

Ao ser perguntado sobre o estado de saúde do gatinho, o pastor respondeu: "Tiramos ele, alimentamos e ele está muito bem", explicou.

| Autor: Lucas Araujo

Leia mais:



Vídeo: homem é atacado por tubarão e anda com ele 'agarrado' no braço

Senado aprova aumento de pena para agressores de cães e gatos