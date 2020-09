Homem é flagrado se masturbando em reunião virtual de escola

Homem não foi identificado, cena durou menos que um minuto | Foto: Reprodução

Reunião de pais e professores o Ensino Médio do Colégio São José, em Caxias do Sul (RS), foi invadida por um homem se masturbando na noite de quinta-feira (17). O homem não identificado entrou na sala virtual e começou os atos impróprios. A cena não chegou a durar um minuto, pois o homem foi removido da reunião.

Conforme o vice-diretor da escola, Jorge Godoy, um boletim de ocorrência foi registrado na manhã desta sexta-feira (18) para apurar o caso. Ele acredita que se trate de um hacker. Segundo Godoy, o link para a reunião na plataforma Zoom foi enviado somente para pais e alunos. No total, 111 pessoas participavam do encontro, que se iniciou às 19h e tinha previsão de duração de uma hora.

Além do registro da ocorrência, o colégio está tomando medidas para redobrar a segurança não apenas das reuniões virtuais, mas das aulas. Além do Zoom, será adotada a sala de aula online do Google. 'Estamos com aulas virtuais desde março e nunca tivemos problemas', diz Godoy.

A escola também quer a responsabilização de quem gravou o momento em que o homem se masturbava e compartilhou com outras pessoas. O vídeo com as imagens viralizou na internet.

De acordo com o delegado Vitor Carnaúba, chefe da Delegacia de Plantão e titular da 1ª Delegacia de Polícia, o caso deverá ser investigado pela Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

