Sextou com chuva? Veja previsão do tempo para amanhã

A semana deve terminar sem grandes mudanças no tempo na região Norte do país. Enquanto o oeste tem chuva associada a instabilidades tropicais, o leste da região segue com tempo firme e bastante seco. De acordo com o Inmet, Manaus terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada.

A previsão é que a mínima seja de 24º e a máxima de 35º. Os ventos terão intensidade fraca. A temperatura mínima na maior parte do Norte do país deve ser de 21ºC e a máxima pode passar dos 40ºC em quase todo o estado do Tocantins, centro e sul do Pará e do Amazonas e em Rondônia.

Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar deve ter mínima entre 12% e 30%. As informações são do Somar Meteorologia.