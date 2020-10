Vídeo: incêndio atinge oficina e deixa carros destruídos

| Foto: Divulgação

Um incêndio atingiu uma oficina de veículos e deixou pelo menos quatro carros completamente destruídos, na madrugada desta sexta-feira (16), no bairro da Caixa D'água, em Salvador. Não houve feridos.

De acordo com o Centro Integrado de Comunicação (Cicom), o fogo começou por volta das 0h30, na Rua José Maris Pinto, na localidade conhecida como Beco do Cirilo. Segundo o Corpo de Bombeiros, dos 11 veículos que estavam no local, seis foram atingidos e quatro tiveram perda total.

A suspeita é de que um curto circuito tenha provocado o incêndio no estabelecimento. Equipes do Corpo de Bombeiros aturaram no combate das chamas e debelaram o fogo por volta das 2h.

*Com informações do G1 Bahia

Leia mais:

Incêndio assusta trabalhadores de fábrica de juta em Manaus

Incêndio atinge Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros