Erros de piloto e condições climáticas causaram acidente de Diniz

Gabriel faleceu no dia 27 de maio de 2019, em Estância, no Sergipe. | Foto: Reprodução

Segundo o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da FAB, as condições climáticas adversas, atitudes e indisciplina do piloto causaram o acidente aéreo do cantor Gabriel Diniz. A conclusão foi divulgada na quinta-feira (29).

Os profissionais, conforme o Cenipa, tomaram atitudes consideradas erradas durante a operação da aeronave Piper Cherokee PT-KLO. De acordo com o relatório, o piloto não avaliou adequadamente os parâmetros para a operação da aeronave com a decisão do prosseguimento do voo em condições meteorológicas desfavoráveis.

O documento aponta que a aeronave, fabricada em 1974, não estava equipada com radar meteorológico e não era certificada para voar sob IFR (Regras de Voo por Instrumentos), não tendo autorização da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para operar sem VMC (Condições de Voo Visual).

Após as investigações, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) concluiu que avião realizava táxi aéreo de forma ilegal e autuou o Aeroclube de Alagoas, proprietário da aeronave.

A aeronave caiu no Povoado Porto do Mato, no município de Estância, em Sergipe, no dia 27 de maio de 2019. Além do cantor, os pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias também faleceram no acidente.

*Com informações do Uol

