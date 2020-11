Vídeo mostra resgate de gato que era engolido por cobra gigante

Moradores a cidade de Tak, na Tailândia salvaram um gato no momento em que ele era engolido por uma cobra gigante. O caso ocorreu no último dia 17 em uma movimentada via do município e foi gravado pela câmera frontal de um carro.

De acordo com o jornal “Daily Mail”, testemunhas relataram que o gato estava atrás de pombos quando de repente foi atacado pela cobra de 2,5 metros. Os pedestres que passavam pelo local se sensibilizaram com o felino e tentaram afastar o réptil.

A serpente acabou fugindo e desistindo da presa após ser chutada por um homem e golpeada com um bastão. O gato também fugiu após conseguir se desvencilhar da cobra. Mais tarde, a serpente foi capturada por um órgão de resgate da cidade e devolvida a seu hábitat.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação