Omelete de vermes faz sucesso na culinária mundial

O Chả rươi ou omelete de vermes da terra, é um dos pratos mais extremos que existem. É bem apreciado no Vietnã e muitos o consideram uma iguaria comparável ao caviar.

É uma comida sazonal, geralmente feita no fim do outono. Nos últimos anos, o prato se valorizou tanto que se tornou até produto de exportação, principalmente para a China. Muitas barracas de comida de rua são armadas só para vender essas omeletes. O cheiro forte do prato nas ruas induz o vômito de alguns.

A iguaria é feita com vermes do Vietnã | Foto: divulgação





A iguaria é composta de vários ovos mexidos, que formam um caldo grosso com ervas, temperos e o principal, os vermes.

Os vermes são colhidos na fazenda e deixados um tempo fora da água. Depois, devem ser fervidos para o cheiro e gosto de peixe irem embora. Um combo de ervas e casca de tangerina picante é adicionado para transformar mais um pouco o sabor dos bichos.