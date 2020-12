Amigos de Eduardo Galvão dizem que ele tinha medo de morrer de Covid

Ele morreu preocupado com todos e com a saúde | Foto: Divulgação

Antes de morrer por complicações de Covid-19, Eduardo Galvão, de 58 anos, contou aos amigos mais próximos que estava com o vírus e ouviu que “sairia dessa logo”. Os amigos revelaram que ele estava com medo dos sintomas piorarem e pediu aos mais próximos que não saíssem de casa, se cuidassem, pois o vírus havia voltado com tudo. Ele estava com medo de morrer e estava preocupado com todos.

Ainda de acordo com os amigos, o ator estava curtindo seu mais novo papel como avô na vida real. Havia combinado uma viagem para julho do ano que vem. Amante do carnaval, estava triste com a suspensão da festa no próximo ano, mas garantiu sua volta à Sapucaí.

Galvão passou boa parte da quarentena em contato (mesmo que virtual) com os companheiros de longa data . Ligava, mandava mensagens. Não esquecia de nenhum. Sempre retornava, procurava, perguntava como estavam, se precisavam de algo. Respondia a todos nas redes sociais.

Combinou almoços, jantares, uma cervejinha e idas ao Maracanã, uma pelada na praia com muitos deles, assim que tudo passasse. Comprou uma camisa nova do Mengão. Disse que teria de fazer 'uma nova dieta' após tantos 'churras' que já havia programado para depois da pandemia. Queria muito visitar os irmãos mais velhos.

*Com informações do Portal R7

