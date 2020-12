Cantor Leonardo testa positivo para o Coronavírus e pede orações

Dias antes, o cantor havia sido diagnostico com dengue | Foto: Divulgação

O cantor sertanejo Leonardo revelou nesta terça-feira (8), que testou positivo para o novo coronavírus. Leonardo já havia sido diagnosticado com dengue no dia 28 de novembro.

No dia anterior, sua esposa, Poliana Rocha, revelou também estava diagnosticada com o vírus. No perfil pessoal do Instagram, o sertanejo publicou um comunicado e pediu orações.

*Com informações do Estrelando

