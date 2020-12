Mãe de Neymar termina com Tiago pela 3ª vez após briga em Cancún

Tiago sofre de depressão, tem ataques de fúria e ameaça a tirar a própria vida | Foto: Reprodução Internet

O namoro de Nadine Gonçalves e Tiago Ramos terminou mais uma vez. O casal brigou novamente em uma viagem feita à Cancún, no México. Os dois tiveram uma briga feia e a mãe do jogador voltou atrás e acabou terminando novamente com o rapaz.

O rompimento foi causado, mais uma vez, pelo descontrole de Tiago, que surtou durante uma discussão com Nadine. Ela terminou o namoro e voltou sozinha para São Paulo, deixando o rapaz desorientado em Cancún.

Revoltado, ele se envolveu numa confusão num restaurante de lá, quando se recusou a usar máscara de proteção no estabelecimento. Após se negar a se retirar do local, ele começou uma briga com três homens e acabou levando uma facada nas costas.

"Cheguei no restaurante e pedi um prato de carne, e porque não deixaram em ficar, eu não fiz mal a ninguém, não provoquei ninguém, me bateram. Um cara me deu uma facada nas minhas costas. Dois caras estavam batendo na minha cabeça e outro veio e deu uma facada”, contou Tiago, num vídeo que gravou no sábado, sem revelar o que motivou a confusão.

Ela levou Tiago para Cancún para ajudá-lo a sair da depressão. Mas a viagem não acabou nada bem. Tiago retornou a São Paulo, sozinho.

O romance conturbado terminou em junho, após uma briga do casal, que acabou com Tiago perdendo o controle e ferindo o braço ao dar um soco na vidraça do apartamento da Neymãe, em Santos.

Assim que assumiram o namoro, no dia 12 de abril, todo o passado do rapaz veio à tona, como o relacionamento que ele com um casal gay e até uma denúncia de agressão feita por uma ex-namorada na Espanha. Abalada, Nadine chegou a terminar o namoro na época.

Em nota, a assessoria de Nadine informou que ela não reatou com Tiago e que apenas o ajudou em questões sobre sua saúde mental e bem-estar.

"Todo o suporte oferecido ao Tiago foi em respeito aos difíceis problemas pessoais que ele vem enfrentando, mas a relação deles não vai além disso", diz o comunicado: "Ressaltamos que Nadine está solteira e ela e o Tiago Ramos, há muito tempo não são mais um casal. Desde que terminaram eles não voltaram mais".

