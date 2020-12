Vídeo: truque para extrair suco de limão viraliza na web

Já pensou em retirar, com facilidade, o suco de um limão siciliano sem utilizar faca e espremedor?

A técnica existe, é simples e viralizou recentemente no aplicativo de vídeo TikTok. O método requer apenas dois itens: um copo e um espeto, além da fruta madura.

Para extrair o líquido, segundo ensina uma usuária da rede social, basta inserir a parte afiada do espeto de madeira na parte debaixo do limão e em seguida espremer a fruta no copo até que não sobre o líquido na parte interna.

“A melhor parte é que não tem semente alguma. Isso é tão incrível. Tente fazer!”, comemorou a blogueira Johanna Westbrook.

Confira o vídeo:

| Autor: