Piloto morre após queda de helicóptero em Angra dos Reis

Segundo a Defesa Civil de Paraty, o helicóptero de uso particular tentou pousar no campo de golfe de um hotel considerado de alto padrão, mas não conseguiu | Foto: Divulgação

Brasil - Um homem morreu após a queda de um helicóptero por volta de 19h na região da Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, na Costa Verde, no Rio. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Angra dos Reis.



Eurico Azevedo, piloto da aeronave, foi encontrado em um rio próximo à queda às 20h43. Três equipes do Corpo de Bombeiros estão no local atendendo a ocorrência e realizando buscas. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Segundo a Defesa Civil de Paraty, o helicóptero de uso particular tentou pousar no campo de golfe do Hotel de Bosque, um hotel considerado de alto padrão, mas não conseguiu. A hélice bateu na linha de transmissão e deixou a cidade de Paraty, além de parte de Angra dos Reis, às escuras.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, parte da fiação caiu sobre a Rio-Santos, na altura do km 531.

Em nota, a Enel Distribuição Rio informou que "uma ocorrência na rede de alta de tensão interrompeu o fornecimento de energia no município de Paraty e parte de Angra dos Reis. Técnicos da companhia atuam na inspeção da linha para localizar o trecho da rede elétrica danificado".

Amigos lamentam morte de piloto "Quando um amigo de infância vai embora, leva com ele nossos sonhos compartilhados, uma parte da nossa história. Que perda, que tristeza! Inacreditável! Descanse em paz, Eurico!", comentou uma amiga nas redes sociais.

"Não é possível que você deixou tantos sonhos a serem realizados para trás. Estivemos juntos há um mês no heliporto, você sobrevoou por cima da loja ontem aqui em VR [Volta Redonda], falei contigo hoje à tarde, cara. Ainda estou sem acreditar, porque pessoas boas partem tão cedo? Partiu realizadão né brother? Fazendo o que mais amava... Você continuará voando e emanando sua vibe boa em nossos corações. Meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares", lamentou um outro amigo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero fazia serviço de táxi aéreo e só o piloto estava embarcado. Eurico seguia em direção ao Hotel Estrada do Bosque, onde iria buscar um hóspede.

