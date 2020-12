Vídeo: cachorro entra em briga de mulheres e desfecho viraliza

Enquanto as moças vão trocando tapas e socos, os animais começam a rodeá-las | Foto: Divulgação

Brasil - Duas mulheres se enfrentaram numa briga em uma das ruas de do país, El Salvador e, um cachorro resolveu entrar no meio da briga puxando a calça de uma das duas, deixando o traseiro da moça à mostra.

No vídeo , as duas mulheres aparecem brigando numa rua aparentemente tranquila, onde uma bate na cabeça da outra, e um grupo de pessoas e cães observam.

Enquanto as moças vão trocando tapas e socos, os animais começam a rodeá-las, por causa do movimento da situação. Nisso, um homem tenta intervir no conflito, sem sucesso.

*Com informações do jornal Metrópole

