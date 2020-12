Cão pescador: Vídeo mostra cachorro capturando peixes

| Foto: Divulgação

Brasil - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as habilidades de pescador de um cachorro da raça Golden Retriever, que são especialistas em caça.

O cão permanece imóvel durante um tempo dentro do rio, para atrair os peixes, para logo em seguida abocanhar as pescas. Feliz com a conquista, ele sai da água com sua presa na boca.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução

Leia mais:

Bebê de 4 meses fala 'palavrão' para mãe e vídeo viraliza

Imagens impressionantes: vídeo mostra jacaré sendo devorado por onça