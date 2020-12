Brasil ultrapassa marca de 180 mil mortes por Covid-19

Também foram notificados 53.030 novos casos de coronavírus no Brasil | Foto: Getty Images/iStockphoto

Brasil já tem mais de 180 mil pessoas mortas pela Covid-19. Foram registradas até o momento 180.453 óbitos e 6.836.313 pessoas contaminadas no país, conforme balanço do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Nesta semana, conforme os dados do governo, a contagem diária de novos casos ficou abaixo da marca de 50 mil apenas no domingo e segunda-feira, dias em que tradicionalmente há notificações reduzidas em função do represamento de testes aos finais de semana.

São Paulo é o Estado que teve mais casos da doença, 1,325,162, e 43.802 pessoas morreram. Em seguida vem Minas Gerais, com 459.537 contaminados e 10.565 óbitos.

*Com informações do Terra

