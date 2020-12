Marinada e molho para peru deixa ave suculenta

O peru de Natal é um prato muito tradicional na ceia: a ave rende bastante, serve toda a família e pode ter diversos tipos de acompanhamentos, como arroz, farofa e salada de batata.

Dicas:

O ideal é que a marinada tenha um ingrediente ácido, especiarias, um ingrediente rico em gordura e ervas.

Aposte em uma mistura que use ingredientes como suco de laranja natural, sal, pimenta-do-reino, talos de salsinha, alho, cebola, vinagre branco, manteiga e manjericão fresco.

Folhas de louro e cascas de laranja, sálvia, tomilho, mostarda Dijon e sementes de mostarda são bem-vindos também.

Não abuse do sal se a ave já for comprada temperada: use os outros ingredientes para dar seu toque especial.

O peru, já descongelado, pode ser marinado dentro de 2 sacos plásticos grandes. Deixe o peru dentro dos sacos plásticos com a marinada na geladeira por 6 horas. De vez em quando, vire a ave dentro da geladeira.

Depois desse tempo, coloque toda a marinada em uma assadeira, adicione um pouco de água, cubra o peru com papel-alumínio e leve pra assar na temperatura mínima do forno por 2 horas.

Retire o papel-alumínio, passe manteiga na ave com um pincel. Se preferir, pode misturar uma colher de mel para ajudar a dourar por fora.

A cada 20 minutos, abra o forno e regue o peru com o caldo que ele solta do cozimento. Faça esse processo por 2 horas ou até que ele fique dourado.

Para saber se ele está assado, faça um corte sutil na coxa e observe a cor do líquido que escorrer: ele não pode estar vermelho ou escuro. Se estiver, o peru ainda está cru e precisa voltar para o forno.

Como fazer o molho para peru

O fundo da assadeira em que o peru foi assado é rico em sabor e, com ele, é possível fazer um molho bem gostoso pra servir com a ave.

Depois que assar o peru e retirá-lo da assadeira, coloque-a sobre a boca do fogão em fogo médio e despeje 300 mililitros de vinho branco.

Com uma colher, mexa por 5 minutos o fundo da assadeira para que o que restou ali solte bem.

Coe esse molho, acerte o sal e a pimenta. Se quiser que ele fique mais consistente, acrescente 1 colher de chá de amido de milho, misture, volte pra assadeira sobre a boca do fogão e deixe ferver por 1 minuto. Sirva quente com o peru.